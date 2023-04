Zaradi suše možne omejitve porabe vode v 40 mestih na severu Italije

Torino, 21. aprila - V deželi Piemont na severu Italije so zaradi hude in dolgotrajne suše župane 40 mest pooblastili, da lahko uvedejo omejitve porabe vode, je danes sporočil predstavnik lokalnih oblasti Matteo Marnati. Kot je pojasnil, se omejitve nanašajo na nenujno porabo vode, na primer za zalivanje vrtov in za bazene, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.