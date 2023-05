Vučić in Kurti danes v Bruslju o predlogu statuta skupnosti srbskih občin

Bruselj, 2. maja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in posebni odposlanec EU za dialog Beograda in Prištine Miroslav Lajčak se bosta danes v Bruslju sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Po napovedih jima bosta predstavila prvi osnutek statuta skupnosti srbskih občin na Kosovu.