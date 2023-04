V Bruslju ustanovili odbor za nadzor nad izvajanjem sporazuma med Kosovom in Srbijo

Bruselj, 18. aprila - Evropska unija, Srbija in Kosovo so v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom danes ustanovili skupni nadzorni odbor, ki bo nadziral izvajanje sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med državama in njegovega aneksa, so sporočili iz Bruslja. Dodali so, da je naslednje srečanje na vrhu v okviru dialoga predvideno 2. maja.