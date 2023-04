Dodik razburil z izjavo o združitvi Republike Srbske s Srbijo

Banjaluka, 24. aprila - V Bosni in Hercegovini razburja izjava predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ki je v nedeljo napovedal združitev te srbske entitete BiH s Srbijo. Odzvale so se tudi ZDA, ki so obljubile zaščito BiH ter njene suverenosti, ozemeljske celovitosti in večetničnega značaja.