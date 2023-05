Turške sile naj bi v Siriji ubile vodjo Islamske države

Ankara, 1. maja - Turške sile so v Siriji ubile domnevnega vodjo skrajne skupine Islamska država (IS), je v nedeljo v televizijskem nagovoru naznanil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Abu Husein al Kuraši je bil po njegovih besedah ubit v posebni operaciji turške obveščevalne agencije MIT. IS se na navedbe še ni odzvala.