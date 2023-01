Ameriška vojska ubila enega od vodij Islamske države v Somaliji

Washington, 27. januarja - V ameriški vojaški akciji na severu Somalije, ki jo je ukazal predsednik Joe Biden, je bil ubit regionalni vodja džihadistične skupine Islamska država (IS) Bilal al Sudani, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. Al Sudani naj bi bil odgovoren za financiranje širjenja IS, poročajo tuje tiskovne agencije.