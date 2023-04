Ameriška vojska v Siriji ubila še enega vodjo IS

Washington, 4. aprila - Ameriška vojska je danes sporočila, da je v ponedeljek v Siriji ubila visokega vodjo džihadistične skupine Islamska država (IS) Khalida Ajda Ahmada al Džaburija, ki naj bi bil odgovoren za načrtovanje napadov skupine v Evropi in razvoj vodstvene mreže IS. Ubit naj bi bil na neznani lokaciji na severozahodu Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije.