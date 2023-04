Brnabić in Plenković v Zagrebu o manjšinah in srbsko-hrvaških odnosih

Zagreb, 30. aprila - Odnosi med Srbijo in Hrvaško so obremenjeni s številnimi vprašanji in nezaupanjem, a zdi se, da sta državi letos uspeli narediti dober korak naprej, je danes v Zagrebu dejala srbska premierka Ana Brnabić, ki se je srečala tudi s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Ta je ocenil, da mora Hrvaška izboljšati položaj Srbov in drugih narodnih manjšin.