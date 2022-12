Srbi v Vukovarju ostali brez pravice do uradne uporabe cirilice in srbskega jezika

Vukovar, 30. decembra - Vukovarski mestni svet je iz statuta mesta odstranil odredbo o uradni uporabi srbskega jezika in cirilice na območju mesta Vukovar, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Predstavniki srbske narodnostne manjšine v Vukovarju so odločitev o odpravi dvojezičnosti v tem mestu označili za velik korak nazaj v odnosih med Hrvati in Srbi.