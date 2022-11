Zagreb in Beograd v novem diplomatskem sporu

Zagreb, 10. novembra - Srbija se ne sme vmešavati v odnose med Hrvaško in Črno goro, veleva odziv Zagreba na protestno noto Srbije zaradi postavitve plošče v spomin hrvaškim zapornikom v nekdanjem taborišču v Morinju v Črni gori in omemb velikosrbske agresije na plošči, piše hrvaški časnik Večernji list. Srbijo so obenem pozvali k uveljavljanju razsodb haaškega sodišča.