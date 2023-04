V Rusiji odslej strožje kazni za veleizdajo, sabotažo in terorizem

Moskva, 28. aprila - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakone, ki določajo višje kazni za veleizdajo, sabotažo in terorizem, je razvidno iz danes objavljenega besedila zakonodaje. Kazen za veleizdajo so tako zvišali na dosmrtni zapor, za sabotažo s 15 na 20 let zapora, kazen za "mednarodni terorizem" pa so zvišali z deset na 12 let.