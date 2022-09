Rusija zaostrila kazen vojakom za prostovoljno predajo in zavrnitev boja

Moskva, 24. septembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakon, s katerim je zaostril kazni za prostovoljno predajo in zavračanje odhoda v boj, potem ko je v sredo uvedel delno mobilizacijo 300.000 rezervistov. Ruskim dezerterjem sedaj namesto pet let grozi do deset let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.