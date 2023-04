Vidni kritik Kremlja Kara-Murza obsojen na 25 let zapora

Moskva, 17. aprila - Sodišče v Moskvi je danes na 25 let zapora obsodilo ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murzo, ki je bil spoznan za krivega veleizdaje zaradi kritik vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski. Obsodba ostrega kritika Kremlja je zadnja v nizu poskusov utišanja opozicijskih glasov, ki so se okrepili po ruski invaziji na Ukrajino.