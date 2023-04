Ministrstvo sindikatom zdravstva in socialnega varstva posredovalo vladni predlog s tarifnim delom

Ljubljana, 28. aprila - Ministrstvo za zdravje je sindikatom zdravstva in socialnega varstva, s katerimi se pogajajo o oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra, posredovalo vladni predlog s tarifnim delom. Na sindikalni strani so že v prvih odzivih do predloga kritični, zlasti ostri so pri tem v Fidesu. Pogajanja bodo po napovedih nadaljevali v sredo.