Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč Sudancem

Ljubljana, 26. aprila - Slovenska karitas začenja z zbiranjem sredstev za pomoč ljudem v Sudanu, kjer zadnjih 11 dni potekajo spopadi med vojsko in paravojaškimi silami RSF, so danes sporočili iz organizacije. Kot so zapisali, bodo zbrana sredstva posredovali organizacijam mednarodne mreže Karitas, ki delujejo na terenu, za osnovno humanitarno pomoč sudanskim civilistom.