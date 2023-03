Slovenska karitas zbira pomoč za jugovzhodno Evropo

Ljubljana, 9. marca - Slovenska karitas danes začenja z dobrodelno akcijo Ne pozabimo, s katero bodo pomagali pomoči potrebnim na revnejših območjih jugovzhodne Evrope. V akciji, ki jo izvajajo že 16. leto, bodo zbirali denar za družine, otroke in starejše v Bosni in Hercegovini (BiH), Srbiji, Severni Makedoniji in Albaniji, so sporočili s Slovenske karitas.