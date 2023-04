Konec leta zaključena izgradnja vodovoda v občinah Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij

Sveti Jurij ob Ščavnici, 26. aprila - Pri nadgradnji vodovoda sistema C pomurskega vodovoda, ki ga izvajajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, so končane skoraj tri četrtine del. Dela zaenkrat potekajo nemoteno, zato v vseh treh občinah ohranjajo prepričanje, da bo 8,3 milijona evrov vreden projekt zaključen po načrtih, to je do konca tega leta.