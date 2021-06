Odobren evropski denar za nadgradnjo sistema C pomurskega vodovoda

Gornja Radgona, 10. junija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema C pomurskega vodovoda, vrednega 10,9 milijona evrov. V občinah Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici se bodo tako lahko priključila na vodovodno omrežje skoraj vas gospodinjstva.