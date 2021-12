V občinah Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij vodovod za 9500 ljudi

Gornja Radgona, 1. decembra - V Gornji Radgoni so predstavili projekt nadgradnje vodovoda sistema C, ki bo v občinah Apače, Gornja Radgona in Svetu Jurij ob Ščavnici zagotovil varno in stabilno oskrbo z zdravo pitno vodo skoraj 9500 prebivalcem. Projekt je ocenjen na nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Danes so podpisali pogodbe z izvajalci del.