Novartis v prvem četrtletju z višjimi prihodki in dobičkom

Basel, 25. aprila - Švicarski farmacevtski velikan Novartis je v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 2,29 milijarde dolarjev (okoli dve milijardi evrov) čistega dobička, kar je za tri odstotke več kot pred letom dni. Prihodki so bili višji za tri odstotke in so dosegli skoraj 13 milijard dolarjev. V podjetju rezultate pripisujejo večji prodaji zdravil.