Novartis v tretjem četrtletju z nižjim dobičkom

Zürich, 25. oktobra - Švicarski farmacevtski velikan Novartis je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 1,6 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 43 odstotkov manj kot pred letom dni. Prihodki so bili manjši za štiri odstotke in so znašali 12,5 milijarde dolarjev, pri čemer je na rezultate pomembno vplival močan ameriški dolar.