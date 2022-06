Odpuščanje v Novartisu bo vplivalo tudi na zaposlene v Sloveniji

Ljubljana, 30. junija - Farmacevtski velikan Novartis, pod okrilje katerega sodi tudi slovenski Lek, v okviru prestrukturiranja združuje onkološke in farmacevtske dejavnosti v en oddelek, tudi v Sloveniji, so za STA potrdili na Leku. Kot so pojasnili, bodo imele spremembe vpliv tudi na njihove zaposlene, posvetovanja z njimi pa bodo urejali prek socialnih partnerjev.