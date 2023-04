Začele so se prvomajske počitnice

Ljubljana, 26. aprila - Pred učenci in dijaki so prvomajske počitnice. Medtem ko je za polovico šolarjev iz vzhoda države danes zadnji šolski dan, pa so njihovi vrstniki iz osrednjega in zahodnega dela že na počitnicah. Slednji bodo skupno prosti sedem dni, ostali dan manj. V šolo se bodo vrnili prihodnjo sredo. Marsikje ponujajo bogat progam aktivnosti.