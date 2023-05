Iz odpadne embalaže bodo nastali športni in didaktični pripomočki

Novo mesto, 2. maja - V dolenjskih šolah in drugih ustanovah bo med 5. majem in 16. junijem potekala zbiralna akcija odpadnih baterij in plastične embalaže, katere cilj je ponovna uporaba materialov. Medtem ko bodo prve uporabili v sistemih solarnega napajanja za osvetljevanje javnih poti, bodo iz odpadne embalaže nastali športni in didaktični pripomočki.