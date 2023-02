Slovenija lani izvoz odpadkov povečala za več kot petino

Ljubljana, 22. februarja - Slovenija je lani občutno povečala izvoz odpadkov, za prek 20 odstotkov. Prevladovali so odpadna plastika, iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF) ter odpadne kovine in odpadne barvne kovine. Količina izvožene odpadne plastike je porasla za več kot 26 odstotkov, namembne pa so bile azijske države, kaže analiza uvoza-izvoza odpadkov za leto 2022.