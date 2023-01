V lanskih akcijah nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov 23 nezakonitih pošiljk

Ljubljana, 10. januarja - Inšpektorat RS za okolje in prostor je v sodelovanju s Finančno upravo RS (Furs) in policijo na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in v koprskem pristanišču lani izvedel 71 skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Pregledanih je bilo preko 3000 vozil; pošiljk odpadkov čez mejo je bilo 729, nezakonitih pošiljk pa 23.