Ob preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tudi opozorila na reproduktivne pravice žensk

Ljubljana, 24. aprila - V Inštitutu 8. marec in Delavski svetovalnici opozarjajo, da so reproduktivne pravice žensk v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero želi Gibanje Svoboda preoblikovati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, premalo opredeljene. V Svobodi zatrjujejo, da bodo z ustreznimi dopolnili nedvoumno opredelili vse pravice.