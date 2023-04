Zavarovalno združenje: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni zdravstvena reforma

Ljubljana, 12. aprila - V Slovenskem zavarovalnem združenju ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je danes napovedala koalicija, izrecno ne nasprotujejo. Opozarjajo pa, da to ni zdravstvena reforma, niti korak, ki rešuje dolgoročno vzdržnost javnega zdravstvenega sistema in dostopnosti do zdravstvenih storitev. Gre za politično odločitev, so izpostavili.