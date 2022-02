Fotoreporterji ob podpisu pogodbe med STA in Ukomom ponovno opozarjajo na negativne posledice za trg vizualnih vsebin

Ljubljana, 18. februarja - V aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije ob podpisu pogodbe med STA in Ukomom za leto 2022 znova poudarjajo oz. vztrajajo na stališčih, da so določila pogodbe, po kateri se daje vizualne vsebine oz. fotografije z aktualnih dogodkov medijem brezplačno v uporabo, dolgoročno in kratkoročno uničujoča za trg vizualnih vsebin.