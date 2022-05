Društvo novinarjev: Razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe

Ljubljana, 3. maja - Društvo novinarjev Slovenije je ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev čestitalo novinarjem, ki so kljub vse bolj sovražnemu okolju, v katerem so v zadnjih letih opravljali svoje delo, ohranili visoke profesionalne standarde, kakovost in neodvisnost. Ob tem so znova opozorili, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe.