GZS ob snovanju svetovne zveze fitnes organizacij: Tej industriji se odpirajo nove možnosti

Ljubljana, 22. aprila - Ustanovljena je organizacija predhodnica svetovne zveze fitnes organizacij World active, so sporočili iz sekcije za fitnes, rekreacijo, regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). V sekciji so prepričani, da se industriji fitnesa odpirajo možnosti za nadaljnji razvoj, saj so se mnoga podjetja uspešno prilagodila novim usmeritvam.