Za zdravje pri delu v podjetjih nujna preventiva

Ljubljana, 2. oktobra - Preventivni programi za zdravje pri delu in spodbujanje zdravega življenjskega sloga zaposlenih in vodij zagonskih in drugih visokotehnoloških inovativnih mikro, majhnih in srednje velikih podjetij so nujni, meni sekcija za fitnes pri gospodarski zbornici. Le tako se bo mogoče po njihovi oceni izogniti negativnim posledicam za zdravje zaposlenih.