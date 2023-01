Raziskava: Lani več Slovencev redno telesno dejavnih kot leta 2021

Ljubljana, 19. januarja - Izsledki danes objavljene raziskave Mastercard Sport Economy Index 2023 kažejo, da je leta 2022 več ljudi obiskalo športne dogodke v živo in bilo redno telesno dejavnih kot leta 2021, so sporočili iz podjetja Mastercard. Ob tem je treba upoštevati koronske omejitve, ki so bile v veljavi leta 2021.