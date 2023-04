Projekt SI4CARE s pomembnimi rešitvami na področju staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 22. aprila - Socialne inovacije so ključne pri soočanju s problematiko staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe, so na četrtkovi prvi mednarodni konferenci o aktivnem in zdravem staranju v Ljubljani poudarili strokovnjaki. Korak k ustreznim rešitvam na tem področju po njihovem mnenju predstavlja mednarodni projekt socialnih inovacij SI4CARE.