V okviru projekta SI4CARE sodelujoče države podpisale memorandum o soglasju za zdravo in družbeno angažirano staranje

Ljubljana, 20. aprila - Na prvi mednarodni konferenci o aktivnem in zdravem staranju so se sodelujoči dotaknili zdravstvenih storitev za starejše, ki živijo na odmaknjenih območjih Jadransko-jonske regije, in poudarili pomen razvoja telemedicine. V okviru projekta SI4CARE so sodelujoče države podpisale memorandum o soglasju za zdravo in družbeno angažirano staranje.