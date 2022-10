Dostop do informacij in socialna vključenost pogoj za manj revščine starejših

Maribor, 17. oktobra - Ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini je Univerza v Ljubljani v sklopu projekta SI4CARE v Mariboru organizirala posvet o enakopravnem dostopu do storitev in informacij ter socialni vključenosti kot pogojih za preprečitev revščine starejših. Udeleženci so se strinjali, da so ukrepi nujni, saj je položaj starejših res zaskrbljujoč.