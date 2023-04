ZD Ljubljana vabi na delavnice zdravega hujšanja

Ljubljana, 21. aprila - Zdravo hujšanje je proces, in ne trenutni navdih, so v izjavi opozorili v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Ob tem so povabili na delavnice zdravega hujšanja, ki jih izvajajo že vrsto let. Število udeležencev se vsako leto povečuje, pa tudi njeni rezultati so dobri, je ocenila Teja Kosmač iz zdravstveno vzgojnega centra ZD Ljubljana.