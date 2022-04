S prilagojeno vadbo do boljšega zdravja starejših

Ajdovščina, 2. aprila - Zavod za šport Ajdovščina je pridobil evropski projekt, s katerim bodo starejšim nad 65 let omogočili brezplačno vadbo v naslednjih mesecih do poletja. Izvajali jo bodo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ajdovščina in tamkajšnjim društvom upokojencev, v projekt pa bodo sprejeli 30 zainteresiranih upokojencev.