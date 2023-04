Britanske oblasti v Rokavskem prelivu zasegle več kot tono kokaina

Dover/London, 21. aprila - Britanski obmejni nadzorni organi so v sredo zasegli več kot tono kokaina, ki je plaval v Rokavskem prelivu, je v četrtek sporočilo notranje ministrstvo v Londonu. Policija je prejela opozorilo o več paketih v morju in te prepeljala v pristanišče Dover na južni obali Anglije, kjer so forenzični testi potrdili, da je v njih kokain.