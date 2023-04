Na Hrvaškem osmerica obtožena trgovine z drogami

Zagreb, 13. aprila - Hrvaško tožilstvo je danes osem ljudi obtožilo tihotapljenja in preprodaje najmanj 609 kilogramov kokaina v vrednosti več kot 16,4 milijona evrov. Obtoženi naj bi drogo vtihotapljali iz Južne Amerike na Hrvaško in v druge članice Evropske unije, pojasnjuje hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).