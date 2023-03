Poročilo: Svetovna proizvodnja kokaina rekordna, pojav novih središč trgovanja

Dunaj, 16. marca - Svetovna proizvodnja kokaina se je v zadnjih dveh letih močno povečala in dosegla rekordno raven, potem ko se je povpraševanje po zatišju zaradi pandemije covida-19 ponovno okrepilo, navaja danes objavljeno poročilo Urada ZN za droge in kriminal. Hkrati se ob tradicionalnih trgih kokaina v Evropi in Ameriki pojavljajo nova središča v Afriki.