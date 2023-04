Mednarodni pozivi k izpustitvi obsojenega ruskega aktivista Kara-Murze

Ženeva/Bruselj/London/Berlin/Moskva, 17. aprila - Po današnji obsodbi ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murze na 25 let zapora se vrstijo pozivi k njegovi izpustitvi, kot tudi kritike na račun nepoštenega sojenja. Naj aktivista nemudoma izpusti, so Moskvo pozvali Združeni narodi, Berlin in London, kjer so na zagovor poklicali ruskega veleposlanika. Zaporno kazen je obsodila tudi EU.