Japonska želi konstruktivne in stabilne odnose s Kitajsko

Tokio, 20. aprila - Japonska si želi konstruktivnih in stabilnih odnosov s Kitajsko, je danes v intervjuju za tuje medije dejal japonski premier Fumio Kishida in poudaril, da so za to potrebna prizadevanja na obeh straneh. Ob tem je Kitajsko vnovič pozval k odgovornemu ravnanju v mednarodnih zadevah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.