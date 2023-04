Peking skupino G7 obtožil blatenja in vmešavanja v notranje zadeve

Peking, 18. aprila - Peking je danes države skupine G7 obtožil, da so na zasedanju zunanjih ministrov skupine na Japonskem blatile Kitajsko in se vmešale v njene notranje zadeve. Ministri držav G7 so namreč v današnji skupni izjavi ob koncu srečanja kritizirali Peking, med drugim zaradi povečevanja napetosti v regiji in kršenja človekovih pravic v Tibetu in Xinjiangu.