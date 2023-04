Zunanji ministri G7 za zaostritev sankcij proti Rusiji in odgovorno ravnanje Kitajske

Nagano, 18. aprila - Zunanji ministri G7 so danes, ob koncu tridnevnega srečanja na Japonskem, objavili skupno izjavo, v kateri so med drugim pozvali k zaostritvi sankcij proti Rusiji in Kitajsko v luči vse večjih napetosti v regiji pozvali k odgovornemu ravnanju. Obenem so obsodili tudi severnokorejske raketne poskuse in nasilje vojaške hunte v Mjanmaru.