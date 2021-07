S kolesi po Koroški in širše tudi letos ob podpori vlaka in avtobusa

Dravograd, 10. julija - V podporo vse bolj priljubljenemu kolesarjenju so pristojni tudi letos uredili javne prevoze za kolesarje po Koroški in širše. Med Velenjem in Labotom ob koncih tedna vozi Štrekna bus, po koroški železniški progi pa vlak, ki v preurejenih vagonih sprejema tudi kolesa. Letos vozi ob sobotah in v nedeljo, 15. avgusta, a do Pliberka samo še danes.