V mednarodni akciji zasegli 9408 artefaktov in drugih kulturnih dobrin

Haag, 9. marca - Organi pregona so po podatkih Europola v 28 državah izvedli 52 aretacij, ki so bile povezane s trgovino z umetniškimi deli, artefakti in drugimi kulturnimi dobrinami. V mednarodni akciji, imenovani Pandora VI, ki je potekala lani med 1. junijem in 30. septembrom, so zasegli arheološke predmete, pohištvo, kovance, slike, glasbila in kipce.