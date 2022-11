Španska policija zasegla največjo količino marihuane doslej

Madrid, 7. novembra - Španska policija je v soboto sporočila, da je v provincah Toledo, Ciudad Real, Valencia in Asturija zasegla 32 ton marihuane in poudarila, da je to največja zasežena količina te droge doslej, ne le v Španiji, temveč tudi na mednarodni ravni. V okviru policijske akcije v zvezi s tem zasegom je bilo aretiranih 20 oseb, devet moških in enajst žensk.