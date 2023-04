Na Brdu izpostavili izzive pri izvrševanju kazenskih sankcij in podelili priznanja

Brdo pri Kranju, 17. aprila - Na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so danes na Brdu pri Kranju podelili priznanja zaposlenim in zunanjim sodelavcem. Opozorili so tudi na največje izzive, s katerimi se soočajo. To je zlasti pomanjkanje kadrov, medtem ko se problem prezasedenosti zaporov rešuje z gradnjo novega zapora v Dobrunjah.