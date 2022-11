Švarc Pipan obiskala ženski in moški zapor na Igu

Ljubljana, 18. novembra - Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je danes obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in dislocirani oddelek zavoda Ljubljana - odprti oddelek Ig. V prvem od zaporov so ji predstavili aktualne razmere, v drugem pa so ji predstavili projekt čebelarjenja zapornikov, so sporočili z ministrstva.